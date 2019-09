Edgar Zambrano: Entre hoy y mañana deben liberar a otros presos políticos

ND/ 20 sep 2019.- El diputado y primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano indicó este viernes que están trabajando para que se produzca la liberación de otros presos políticos como producto del acuerdo Mesa Nacional de diálogo.

“Debe darse la libertad de ellos entre hoy y mañana, estamos haciendo muchos esfuerzos para propiciar la salida de nuestros compañeros. Además, deben hacerse todos los esfuerzos por construir la paz, no podemos incentivar ni construir elementos para que haya más violencia en Venezuela”, dijo en entrevista con Tv Venezuela.

El parlamentario aseveró que siempre ha apostado por el diálogo como salida a la crisis. “Mi trabajo va orientado a la defensa permanente de los derechos humanos. En la fuerza de la palabra, en el diálogo. Cuando haces una revisión de la ilación histórica de como se han resuelto los conflictos políticos en cualquier tiempo y parte del mundo, siempre tienes la conclusión de que ha sido a través del reconocimiento de las partes y de las negociaciones políticas”.

Enfatizó “debemos alejar toda expresión de violencia y de abuso de poder, tenemos la obligación de reunir toda la política del país, para en un esfuerzo colectivo de carácter nacional tener la fuerza y el apoyo del país en las iniciativas que tengamos y darle solución a la crisis”.

A la vez que reconoció “desde el año 99 hemos venido sorteando con muchas dificultades los hechos políticos, pero con muchos errores y debemos reconocer que hemos cometido muchos errores en la estrategia opositora, pero también hemos visto la tozudez, negación, la falta de voluntad política y democrática de la otra parte”.

Soy el mismo que entró a prisión en mayo

Zambrano relató como fueron los días que estuvo preso en una cárcel de Fuerte Tiuna y aseveró que esta detención no ha cambiado sus principios ni su coraje. “Edgar zambrano, prisionero, secuestrado el 8 de mayo, es el mismo que está hablando, no he cambiado ni mis principios, ni mi coraje, ni mi tenacidad para el trabajo, que han sido valores que he asumido en 42 años de militancia en una organización política al servicio de la democracia”.

Asimismo, rechazó que paso 135 días aislado. “Es difícil tener que recurrir a atentar contra tu vida, dejando de consumir alimentos, para obligar el cumplimiento de la constitución, esto no debería suceder bajo ningún concepto y eso nos motivo el secuestro de la esposa de Miguel Rodríguez Torres y la imposibilidad de tener el derecho a la defensa privada”

“Esa prisión tiene cerca de 8 celdas, y están ocupadas 3; hubo una cuarta celda ocupada pero no sabemos quien era, porque no había comunicación. Nosotros nos pusimos de acuerdo de celda a celda, gritando, para poder comer, para salir a caminar. Además, soy un hombre de fe, de credo, mariano, y estos días nos sirven para renovar esos votos”, detalló.

Ojalá funcione el acuerdo Mesa Nacional

Al ser consultado sobre los acuerdos de la Mesa Nacional de diálogo, Zambrano expresó “no tenemos la posibilidad de valorar todas estas cosas que vienen dándose, ya que han debido ser producto de un esfuerzo monolítico de todos los sectores de la oposición venezolana, pero no ha sucedido de esa manera. Sin embargo, los compañeros que ahora terminan en una actividad en la Casa Amarilla, están interactuando con los factores que ostentan el poder, han tenido una iniciativa y ojalá esa iniciativa tenga una concreción propositiva para el país”.

También, consideró que tras el fracaso de las negociaciones en Barbados, Juan Guaidó podría participar en otras negociaciones. “Juan ha sido asertivo en el discurso para dibujar lo que sucede y lo que estamos viviendo, ya existían previos a Mesa Nacional, una iniciativa que se denomino El Grupo de Oslo; Juan ha dicho que eso está finiquitado, pero mañana podemos tener otra denominación de otra iniciativa orientadas todas, dentro del mismo petitorio”.

“Debemos retomar la democracia de todos los venezolanos, el venezolano quiere resolver el problema político, porque está en una situación en la que ya el pueblo no puede soportar, el salario que tiene un empleado público no le sirve para nada y el gobierno lo sabe”, enfatizó.

Etiquetas: AN | Edgar Zambrano | Mesa Nacional | presos políticos