Dip. Suárez: Trabajadores de educación se preparan para un gran paro nacional

ND / 18 sep 2019 – La diputada de la Asamblea Nacional, Bolivia Suárez, sostuvo este miércoles que los maestros, profesores, trabajadores, padres, representantes y estudiantes del país, se están preparando para un gran paro nacional, ante la grave crisis que atraviesa el sector educativo venezolano.

El anuncio lo Suárez en rueda de prensa, acompañada de los diputados miembros de la instancia parlamentaria, los gremios educativos, la Unidad Democrática del Sector Educativo, representantes de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, docentes y representantes.

“Vamos hacia una huelga nacional, porque esta situación no tiene vuelta atrás. Estamos convencidos que la única manera que se logre mejorar el sistema educativo y la crisis que enfrenta el país, es con el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Por eso debemos mantenernos en la calle y luchar para recuperar la educación que queremos para nuestros hijos”, afirmó.

Así mismo condenó las agresiones a las que fueron víctimas los docentes el pasado 16 y 17 de septiembre, por parte de la GNB, la PNB y los colectivos adeptos al gobierno usurpador. “Los maestros y profesores fueron agredidos y maltratados. Su único delito fue protestar por los bajos sueldos, la situación precaria en que se encuentran las infraestructuras de las unidades educativas del país, y por la crisis social, económica y política que viven los venezolanos y que golpea duramente al sector educativo”.

Apuntó que el año escolar se inició con represión, no solamente en la ciudad capital sino en todos los estados del país. “Esta es la respuesta que le da el régimen y el ministro de Educación Aristóbulo Istúriz, a los docentes quienes están reclamando sus justos derechos constitucionales, de tener salarios dignos”.

Agregó que este año escolar además se inició con un gran ausentismo estudiantil, de 8 millones de estudiantes que debieron inscribirse, solo se inscribieron 3.5 millones, que no están asistiendo porque no cuentan con los recursos para alimentación, transporte, uniformes y útiles escolares.

“Es decir que el ausentismo esta por el orden del 87 por ciento en las aulas escolares. Lamentablemente esto se va a mantener porque no existen condiciones para el nuevo año escolar y tampoco hay disposición por parte del ministro Istúriz, ni del régimen para solucionar esta grave situación”, acotó.

Reveló que siete de cada 10 docentes han manifestado que no se van a incorporar a sus labores en el nuevo año escolar y que seguirán en las calles protestando hasta tanto sean consideradas sus peticiones y los venezolanos tengan una mejor educación para sus hijos.

“El único país del mundo donde no se reconoce la profesión de los docentes es aquí en Venezuela, porque este régimen no quiere formar profesionales para el futuro y así mantener a los ciudadanos analfabetas, sin conocimiento, para tenerlos sometidos”, expresó.

Informó que han estado realizando un diagnóstico en todas las instituciones educativas del país, para saber cómo están las infraestructuras, los baños, bebederos, pupitres, equipos de laboratorio entre otros.

“De ese diagnóstico podemos afirmar que el 90 por ciento de las unidades educativas del país se encuentran prácticamente en el suelo. No hay baños, bebederos, en fin no hay condiciones para iniciar el año escolar. De manera que eso que ha dicho Aristóbulo Istúriz del plan “una gota de amor para mi escuela” es un fraude, porque de 22 mil instituciones oficiales que existen en el país únicamente 200 están en funcionamiento, que no representa ni el 1 por ciento”, sostuvo.

Anunció que desde la Asamblea Nacional van a articular acciones y solicitar la interpelación al ministro de Educación para que presente las soluciones. Agregó que para el día 25 de septiembre van a realizar un evento en la Asamblea Nacional, llamado “Salvemos la Educación a un año de la Declaratoria de la Emergencia Educativa Compleja Humanitaria”.

“Vamos a preparar un informe que llevaremos a la ONU, a la FAO y a la Unesco, denunciando todo lo que está sucediendo con el sector educativo, como derecho humano”, reiteró.

Finalmente condenó el anuncio del ministro Istúriz de la creación de un órgano paralelo al Pedagógico para la formación de docentes. “Esta universidad paralela su único objetivo es ideologizar a los jóvenes, el interés de este régimen no es que la gente se prepare, sino que sea adoctrinada”.

Reiteró su rechazo a los llamados maestros exprés e informó que los mismos han sido rechazados en las instituciones educativas por los padres y representantes. “Estos maestros exprés lo que van es a piratear con los estudiantes, por eso han sido rechazados por las comunidades educativas”, culminó la diputada larense.

