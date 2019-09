Dip. Solórzano, sobre “acuerdo”: Esto evidencia claro y firme que el “régimen” está caído

ND / 16 sep 2019 – La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, expresó este lunes que los representantes del Psuv deben ir a la AN a trabajar por el “pueblo” venezolano y por un país que se “muere” del hambre.

“El primer mensaje debe ser de tranquilidad al país, porque ninguno de los partidos o diputados que han hecho verdadera oposición a lo largo de estos años se va a prestar para esa marramucia que pretender hoy imponer, ninguno de nosotros se doblega ni da su brazo a torcer, esto no es más de la evidencia clara y firme de que el régimen está caído, porque no tienen apoyo popular, porque no tienen a nadie que los respalde, y por eso tienen que valerse cómplices disfrazados de otro color, con mascaritas de colores, para hacerle creer al país que hay una oposición que los respalda, hoy la verdad es que esa cosa que firmaron entre ellos mismos no goza del respaldo de las fuerzas políticas democráticas, no goza del respaldo de las fuerzas sociales, no goza del respaldo de la sociedad civil agrupada en el frente amplio, pero por sobre todas las cosas, no goza del respaldo del pueblo de Venezuela, y quienes hoy le dan la espalda al pueblo de Venezuela pues sencillamente no lo representan, y siéntase pues ese pueblo representado en la legítima Asamblea Nacional que va a seguir dando la cara, y va a seguir dando la batalla”, sostuvo Solórzano en una rueda de prensa transmitida por TVVenezuela Noticias.

La parlamentaria agregó que “vengan a la AN, pero vengan a trabajar por el pueblo y por la gente, por este país que se muere de hambre, por cierto, no podemos dejar de destacar una de las cosas que me pareció más impactantes, del bodrio ese que vimos hace rato, hablan de niños felices en las escuelas, caramba Jorge Rodríguez, como se notan que ni tus hijos viven aquí, la verdad es que hoy colectivos armados dispararon en la manifestación de maestros que reclamaban reivindicaciones laborales para volver a laborar. Vale la pena luchar por una Venezuela que está cerquita de la libertad”.

