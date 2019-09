Dip. Franco Casella huyó de la embajada de México, según Antonieta La Rocca

Diputado a la AN por VP, Franco Casella, huyó de la embajada de México en Caracas donde se encontraba desde el 14 de Mayo.

El próximo lunes dará declaraciones sobre los motivos de su decisión. Me aseguró que se encuentra a salvo y con su esposa y su hija #AN #mexico

