Dip. Dennis Fernández: Edgar Zambrano está bien de salud

ND / 18 sep 2019.- La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Cojedes y presidenta de la Comisión de Política Interior, Dennis Fernández, informó este miércoles que su colega parlamentario Edgar Zambrano se encuentra bien de salud, luego de haber pasado más de 4 meses detenido en Fuerte Tiuna.

“Lo vi bien de salud, naturalmente hay que hacerle una serie de exámenes, porque él tiene problemas en la rodilla; el hecho de haber perdido tanto peso le favorece en ese punto, pero sabemos que cuando pierdes peso de la forma en que él lo hizo dejan secuelas. La huelga de hambre no es sano”, expresó Fernández en Noticias En Vivo, por Vivo Play.

La diputada indicó que apenas conocieron las posibilidades de su liberación el partido estuvo muy atento y vigilante a los hechos.

“Nos dijeron primero que la liberación podía ser a las 11 de la mañana, luego a las 5 de la tarde, estuvimos muy vigilantes, muy atentos de lo que pudiera estar ocurriendo y en las condiciones en que se podía dar la liberación. A las 6 de la tarde nos llega información de que se retractaban de la decisión, recuerden que esto viene rodeado de algunas condiciones y eso genera impotencia, y al mismo tiempo autodefensa para pedirle a la gente calma, cordura porque cualquier actuación puede entorpecer la liberación. Recordemos que esto es algo que no se debe rogar, porque Zambrano nunca debió estar detenido”, sostuvo.

Recalcó que aún no han sido liberado los trabajadores de la AN que fueron detenidos el mismo día que Edgar Zambrano, “no es posible que en un país donde se habla de democracia y libertad, tengamos a cuatro personas presas que no tienen nada que ver con el hecho que se le imputa a quien es su jefe y su compañero de trabajo y no tiene nada que ver con la diatriba política, son trabajadores de la AN y no es posible que se criminalice ejercer una función pública”, finalizó.

vaya al foro

Etiquetas: Dennis Fernández | Edgar Zambrano | liberación de Zambrano | presos políticos