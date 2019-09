Dip. Calzadilla, a opositores: Si Barbados le daba oxígeno al régimen, ¿ahora caerá?

ND / 16 sep 2019.- El diputado Simón Calzadilla (MPV-Aragua) considera que se está “manipulando” la decisión de Juan Guaidó de suspender la negociación con el oficialismo en Barbados con la mediación del Reino de Noruega.

“Si la negociación en Barbados le daba oxígeno o tiempo al régimen, ¿Por qué fue este quien lo abandonó? Ahora como no hay negociación, ¿El régimen caerá de inmediato por asfixia? Es decir, no hay negociación, no hay oxígeno. Sin duda hay una manipulación de este tema”, dijo Calzadilla en una serie de tuits.

El diputado insiste en que era necesario sentarse en dicha mesa para demostrar que es Nicolás Maduro quien se niega a negociar una solución a la crisis del país.

“Todas las estrategias de presión se han mantenido en lo internacional y en lo interno. Se logró una metodología con Noruega en la que el régimen quedó entrampado. Finalmente ellos quedaron más desprestigiados ante Europa y más débiles. No bastaba con decir que el régimen es un estafador del diálogo, había que demostrarlo ¿Qué hubiese pasado si nos negábamos ante el Reino de Noruega y la Unión Europea a participar en su iniciativa de negociación? Sin duda, hubiésemos debilitado el apoyo que nos dan”, agregó.

En ese sentido, Calzadilla aplaudió los avances de Guaidó en torno al conflicto político del país. “Hoy el gobierno legítimo comunica oficialmente la cancelación de esa negociación. Responsable de eso: Nicolás. Paralelamente se aprobó el Tiar, aumentaron las sanciones de EEUU y vienen otras de Europa. Mientras Juan Guaidó recorriendo las calles con el pueblo y Maduro escondido.Pero si todo esto no es suficiente para algunos. Por un lado el régimen se levanta de Barbados y por el otro reconoce que está negociando directamente con EEUU, pero esto, no lo mencionan los que siguen irresponsablemente atacando a Guaidó por lo de Noruega”, concluyó.

Etiquetas: Barbados | diálogo | Juan Guaidó | Simón Calzadilla