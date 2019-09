Dip. Bolivia Suárez: Ausentismo escolar es de 87%

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 25 sep 2019.- La diputada a la AN, Bolivia Suárez, aseguró que el régimen” busca construir un país de “analfabetas que les permita mantenerse en el poder”, además reiteró que no hay condiciones para que los docentes den clases.



“Vemos como Nicolás Maduro y Aristóbulo Istúriz, anunciaron en cadena nacional con bombas y platillos el éxito del inicio del año escolar, esa es una gran mentira, la realidad es otra porque ni los niños, adolescentes, universitarios, docentes y profesores no están asistiendo a clases porque no hay condiciones. Más del 89% de las infraestructuras de las unidades educativas del país están destruidas: baños colapsados, no hay bebederos, ni material administrativo, ni de limpieza; es decir, no hay condiciones para que los profesores y maestros impartan clases y los niños, niñas adolescentes y universitarios las reciban”, dijo Suárez.

Dijo que los profesores y docentes han abandonado los salones de clases, no porque no tengan vocación, sino porque no cuentan con sueldos para mantenerse ellos y sus familias.

“El salario que gana un docente no le alcanza ni para comprar un litro de aceite que esta por el orden de los 48 mil bolívares. El régimen se burla de los educadores cuando les dan un bono de 2 mil bolívares, por el inicio de clases. Esto es un engaño, una estafa lo que se comete con la educación”, sentencia la parlamentaria.

Agregó que el ausentismo escolar es de 87%, pues alega que los pocos alumnos que han asistido a clases solo acuden uno o dos días a la semana. En ese sentido aseguró que no se han iniciado las clases formalmente y los que han acudido solo reciben atención educativa de 7:00 a 10:00 de la mañana.

“No se ha iniciado el año escolar, aunque el régimen insista y trate de decir lo contrario. No pueden tapar el sol con un dedo. Se tenían que inscribir 8 millones de alumnos y solo se inscribieron 3.5 millones, de los cuales más del 80% no han asistido a clases por las condiciones antes señaladas”, reitera.

Precisó que más de 300 mil docentes abandonó las aulas el pasado año escolar; es decir, más del 50%. “Actualmente se desconoce cuál es el ausentismo de los educadores a las aulas de clases, porque no se ha iniciado formalmente el año escolar”, señala.

Afirmó además que no es necesario llamar a paro nacional, porque ya hay un paro técnico en el sector educativo. “De acuerdo a las encuestas que manejamos, de 7 a 10 maestros han manifestado que no se van a incorporar a las aulas de clases, esta es una situación verdaderamente dramática, estamos en paro sin haberlo convocado”, alegó.

Hizo un llamado para “no dejar morir” la educación venezolana. “Este gobierno usurpador no tiene interés en recuperar la educación porque lo que quiere es un país de analfabetas, que estén pendientes de una caja clap, someter a la población que se conserve sumisa, para tener el control político a través de los programas sociales y seguir atornillados en el poder”, apuntó.

Anunció que este jueves y viernes realizarán asamblea con los padres y representantes en todo el país, con la finalidad de informar esta situación.

Sobre la supuesta penetración de la guerrilla en el sector “para el reclutamiento de niños y adolescentes”, indicó que en medio de la crisis educativa, se han prendidos las alarmas. “Esta es una peligrosa situación. Es muy lamentable la presencia de guerrilla colombiana en las escuelas venezolanas, cuya situación hay que ponerle coto”, puntualizó.

Agregó que según Fundaredes, alrededor de 20 mil jóvenes han sido “empadronados por la guerrilla, quienes se aprovechan de la situación de crisis en Venezuela para acercase a los jóvenes ofreciéndoles alimentos, regalos, e incluso dinero”.

“Estos grupos irregulares, no solo están operando en los estados fronterizos, en Lara y Carabobo, sino que también están en Miranda, en Petare y en la zona metropolitana de Caracas”, subrayó la diputada Suárez.

