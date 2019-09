Dip. Bolívar: Muchos parlamentos del mundo quieren que Venezuela sea democrática

ND / 12 sep 2019 – La diputada de la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar, aseveró este jueves que en el país debe haber inclusión para la mujer no sólo en la participación, sino en diversas respuestas a la peor crisis humanitaria de la cual son víctimas.

“Hoy desde la subcomisión tenemos el reto que es pensar en las mujeres, pero no sólo pensar en sus derechos políticos, sino también pensar en sus derechos reproductivos, en sus derechos sociales, y pensar como en transición el reto está, no sólo en la inclusión de la participación, sino también en la inclusión de políticas que puedan atender a las que hoy son víctimas de la peor emergencia humanitaria, a que puedan no sólo transitar, sino salir de la pobreza para poder ser autónomas y hacerse cargo de su propio destino. Deben haber agendas comunes en una transición”, afirmó Bolívar en el Foro sobre el rol de la mujer en la democracia venezolana en declaraciones transmitidas por TVVenezuela Noticias.

La parlamentaria agregó que “el problema que hoy vivimos los venezolanos es realmente complejo, es la mezcla de crimen legalizados, negocios ilícitos, militares no demócratas y un chavismo con carácter totalitario. Debe haber inclusión, con políticas económicas y sociales efectivas. Al final es un reto que no sólo depende de lo que hagamos los venezolanos, la AN está respaldada por muchísimas naciones, las formulas para salir de esto todas están sobre la mesa, muchos parlamentos exigen que hoy Venezuela camine hacia su Estado de derecho, al final tiene que cesar la usurpación”.

