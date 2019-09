Dip. Berrizbeitia: Da lástima que políticos del pasado se presten para firmar “ese panfleto de Maduro”

ND / 16 sep 2019 – El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbeitia, aseguró este lunes que lo único positivo del acuerdo entre un sector de la oposición y el “régimen” de Maduro es que el Psuv regresa a la AN, aunque recalcó que lo que en realidad busca es mantener a Nicolás Maduro en el poder.

“Estamos muy claros en decir y repetir que ese acuerdo por partió políticos del Gobierno de Nicolás Maduro, que armó su oposición, por cierto, lo hicieron en Nicaragua, y lo hizo Pinochet también en su momento, montar sus mismos partidos y montar su oposición, es rechazado no solamente por la fuerza democrática sino por todo el país, porque lo único que quiere ese panfleto es mantener a Nicolás Maduro en Miraflores, y eso no va solucionar los graves problemas que tiene el país, nosotros seguimos teniendo la mayoría en la AN, creo que lo único bueno de ese panfleto es que regresan los diputados del Psuv a la AN, donde nunca se han debido ir, porque ese es el espacio democrático para que eso funcione, bienvenidos, porque ahora el país sabrá cual es la verdadera oposición que busca las salidas democráticas del país”, afirmó Berrizbeitia en una rueda de prensa transmitida por TVVenezuela Noticias.

El parlamentario agregó que “da lástima ver a figuras quienes en un pasado eran referentes en la política, como ahora se prestan para firmar un panfleto para conseguir algo de Maduro, busquen en todos estos años una sola crítica, una sola oposición de esos individuos al Gobierno de Nicolás Maduro, alguna crítica constructiva a favor de ellos, esa no es la oposición que quiere Venezuela, ni la oposición que representa a esa madre de familia que ahorita no tiene con que darle de comer a sus hijos, o al padre que no consigue un medicamento, o al muchacho que se graduó y no tiene esperanza y tiene que irse del país, pseudo oposición representa los intereses más oscuros que han llevado a este país a esta situación de crisis social, económica y política. Desde mañana el Parlamento Nacional, donde tenemos un presidente electo por la mayoría del Parlamento, un Parlamento electo por la mayoría del pueblo venezolano que seguirá siendo presidente de la Asamblea, y presidente interino de Venezuela hasta que cese la usurpación”.

El Diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbeitia, señala que los partidos políticos que apoyaron el acuerdo con representantes de Maduro, firmaron un acuerdo que no habla de elecciones presidenciales, "ni que el usurpador debe salir de Miraflores". #TVVNoticias pic.twitter.com/6QP7I0HXzJ — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 16 de septiembre de 2019

El Diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbeitia: Da lástima ver a quienes en un pasado eran referentes en la política, como ahora se prestan para firmar un panfleto para conseguir algo de Maduro. #TVVNoticias por: https://t.co/ghvZP9UauZ pic.twitter.com/HqnwXsoFiQ — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 16 de septiembre de 2019

