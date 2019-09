Dip. Adriana Pichardo: Esperamos por el oficialismo para retomar el diálogo

Jhoan Meléndez / 11 sep 2019.- La diputada a la AN, Adriana Pichardo, afirmó que la oposición está a la espera de que el oficialismo decida retomar el diálogo, pues dice que “nosotros continuamos allí y ellos no han dicho definitivamente que no volverán a las negociaciones”.



“La gente de Maduro estaba buscando una excusa para levantarse de Oslo porque nosotros hicimos una propuesta completa… Ellos encontraron la excusa perfecta en el bloqueo impuesto por EEUU”, señaló Pichardo en entrevista a Unión Radio, quien dijo que este proceso “tiene sesiones claras, con etapas y es finito. Están planteadas ciertas decisiones con un plan de trabajo claro apegado a la ruta implementada por Juan Guaidó desde el primer momento”.

Asimismo acotó que ellos tratan de ocultarse “en excusas bélicas. Primero Guyana y ahora Colombia… No ha sido Juan Guaidó ni nosotros lo que ha dejado de reclamar lo que le pertenece a Venezuela.”.

Por otro lado aseguró que la mayoría de los partidos políticos dentro del Parlamento apoyan que Juan Guaidó sigue al frente de la Asamblea Nacional en el 2020, y que el presidente del Parlamento no ha perdido apoyo entre la población.

“Eso es para evitar que cercano a la fecha esto se convierta en un problema. Es como dejar la mesa servida para que toda la Asamblea y el propio Guaidó tengan el camino libre para hacer el trabajo que ha venido haciendo. Esto es una prueba clara que hay madurez política y unidad”, argumentó.

Por último la parlamentaria agradeció la moción de los 12 países de la OEA que que aprobaron la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Etiquetas: chavismo | diálogo | Guaidó | oposición | Oslo