Diosdado Cabello: La Polar quiere “quitarle el beisbol a Venezuela”

Oleg Kostko / 10 sep 2019.- El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, acuso a Empresas Polar de querer quitarle el beisbol a Venezuela aparentemente presionando a los equipos de la liga venezolana para que no se juegue la temporada este año.

Así lo dijo Cabello en su programa de Radio “Nos Vemos en La Radio”:

“Ellos saben que quitándole el beisbol le quitan uno de los entretenimientos más sentidos del pueblo. Deberían estar comenzando a principios de octubre, han jugado hasta en enero, pero quieren quitarlo. ¿Quieren hablar conmigo? No tengo problema”, dijo.

Cabello no descartó la posibilidad de nacionalizar los equipos de beisbol y aseguró que Ola Polar no es dueña del beisbol nacional. “Polar, tú no eres dueño del beisbol. Entonces dicen que nosotros vamos a nacionalizar el béisbol, pero eso no necesita ser nacionalizado. Los equipos es otra cosa”.

Hasta el momento Empresas Polar no ha emitido declaraciones o comentarios al respecto a los señalamientos de Cabello.

? @dcabellor: Ellos saben que quitándole el beisbol le quitan uno de los entretenimientos más sentidos del pueblo. Deberían estar comenzando a principios de octubre, han jugado hasta en enero, pero quieren quitarlo. ¿Quieren hablar conmigo? No tengo problema. #9Sep pic.twitter.com/QIxCO2J0yz — Nos vemos en la Radio (@NosVemosEnLaR) 10 de septiembre de 2019

? @dcabellor: Polar, tú no eres dueño del beisbol. Entonces dicen que nosotros vamos a nacionalizar el béisbol, pero eso no necesita ser nacionalizado. Los equipos es otra cosa. #ElSolDeVenezuelaNaceEnElEsequibo #9Sep pic.twitter.com/9yGY8tT3xW — Nos vemos en la Radio (@NosVemosEnLaR) 10 de septiembre de 2019

