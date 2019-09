Diosdado Cabello: Si agreden a Cuba o a Venezuela agreden a “toda América Libre”

Oleg Kostko / 20 sep 2019.- El presidente de la ANC, Diosdado cabello reiteró este viernes que el oficialismo no tirará la toalla pese a las presiones que ha recibido al tiempo en que dijo que cualquier país o persona que agreda a Cuba o a Venezuela lo hace con “toda América Libre”.

A continuación sus declaraciones más destacadas publicadas en RRSS:

“Que les quede en claro que si agreden a Cuba o a Venezuela, a greden a toda la América libre”, expresó Cabello en el encuentro nacional de mujeres.

“En Venezuela no nos vamos a rendir, no hay forma ni manera de que nos rindamos. Les haríamos la vida imposible una vez que pongan un pie en Venezuela”, agregó también el dirigente oficialista que no le teme a EEUU. “Si vamos a enfrentarnos al imperialismo no le podemos demostrar temor, que sepa el imperialismo que no le tememos”.

Calificó al mandatario de EEUU, Donald Trump como “el más loco” que podría gobernar en dicho país. “El enemigo es uno solo: el imperialismo. Parece que hicieron un concurso de locos y eligieron al más loco para que gobernara EEUU, para que un loco dirija la potencia más grande del mundo”

Además reiteró también que quien invada Venezuela no sabe él cómo saldrá del país. “Es probable que entren a Venezuela, su problema va a ser salir de aquí porque les haríamos la vida imposible apenas pongan un pie en Venezuela”.

Invitó también a quienes asistieron a dicho evento que “digan la verdad sobre Venezuela” al volver a sus respectivos países. “La mejor ayuda que nos pueden dar es decir en el mundo lo que realmente ocurre en Venezuela”.

Etiquetas: Cuba | Diosdado Cabello | Venezuela