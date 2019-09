Diego Arria: En Oslo debían estar Padrino López, Cabello y El Aissami

Anaisa Rodríguez/ 4 sep 2019.- El presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Diego Arria, consideró este miércoles que los representantes de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro en el diálogo de Oslo, no eran los correctos.

“Si ustedes realmente quieren una negociación auténtica y legítima, tienen a los representantes equivocados, allí tendrían que estar Vladimir Padrino, el chapo Cabello, El Aissami, que son los dueños de las mafias. Y por el lado de Venezuela, no pueden estar un diputado o 2, y un experto en asuntos electorales”, dijo Arria en entrevista en Venepress Tv.

A la vez que opinó “es un proceso que se inicio de mala manera, que fue escondido, confundió al país. Cuando tienes un mantra de fin de la usurpación, transición y elecciones libres, y lo cambias es como piedra, papel o tijera”.

Arria se refirió a Leopoldo López y aseveró que le ha quitado atribuciones a Juan Guaidó. “El jefe principal de la oposición ha sido Leopoldo, fue el encargado de la operación de Cúcuta, del 30 de abril y de Barbados. López le ha quitado todas las atribuciones, a Guaidó solo le queda ser el vocero y la estrella, de los que hay en ese grupo, porque tiene muchos simpatizantes”.

“Leopoldo ha tenido atribuciones que el país no conocía y la gente pensaba que era Guaidó y ha tenido más atribuciones de las que indica el arreglo constitucional que se le daban a Guaidó como presidente”, acotó.

Asimismo, refirió que los partidos políticos afectaron a Guaidó al no proclamarlo como presidente encargado. “Lo que han hecho es la misma MUD, le han quitado atribuciones, porque la Constitución dice que él como interino, es quien debe ser el presidente; y los partidos dijeron no, a este joven no le vamos a dar la presidencia”.

“Vamos a compartirlo y crearon el estatuto de transición, e hicieron algo peor, no lo juramentaron. Por meses, esto nos ha afectado muchísimo, porque le ha quitado la legitimidad que tenía de origen”, aseguró.

vaya al foro

Etiquetas: Diálogo Oslo | Diego Arria | Juan Guaidó