Denuncian que trabajadores de la UCV sólo ganan 3 dólares mensuales

ND / 17 sep 2019 – El presidente adjunto de la FCU- UCV, Luis Palacios, denunció este martes que los trabajadores de esa casa de estudios solo ganan 3 dólares al mes, al mismo tiempo que indicó que llevaron a la Asamblea Nacional información sobre la crisis universitaria en todo el país.

“Nuestro personal sólo gana entre 2 y 4 dólares, un sueldo que no cubre con la cesta básica ni con las necesidades de un grupo familiar. En esa Asamblea Nacional se quedó la promesa de que dirigentes estudiantiles podamos realizar una intervención en la medida de lo posible esta semana, para exponer la realidad que hemos tenido como universitarios, la realidad como estudiantes que podemos mostrar, además de que hemos realizado una gira por todo el país, consultando y viendo como se encuentran las universidades del país, donde podemos decir que la Universidad de Oriente es la primera universidad golpeada por esta política anti universitaria que el régimen ha perpetuado, pero también nuestra UCV no escapa de ello, hoy iniciamos clases, el segundo día de clases y vemos que no tenemos la eficiencia de un comedor abierto, de un transporte que no da apertura porque no se encuentra en las condiciones”, reveló Palacios a TVVenezuela Noticias.



Palacios aseguró que los estudiantes continúan en las aulas porque se niegan a perder la universidad que tanto anhelaron, según informó El Diario de Caracas.

#Ahora Luis Palacios Presidente Adjunto de la FCU- UCV, denuncia que los trabajadores de esa casa de estudios solo ganan 3 dólares al mes, al mismo tiempo que indicó que llevaron a la Asamblea Nacional información sobre la crisis universitaria en todo el país. #TVVNoticias pic.twitter.com/9xJKpcm1v6 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 17 de septiembre de 2019

Etiquetas: AN | crisis universitaria | Luis Palacios | UCV | Venezuela