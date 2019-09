Denuncian agresiones de GNB tras protesta por falta de agua en Av. Baralt

ND / 4 sep 2019 – Vecinos de la avenida Baralt, al oeste de la ciudad capital, denunciaron este miércoles que son agredidos funcionarios de la GNB, mientras los ciudadanos rechazan en las calles la falta del suministro de agua potable en la zona.



“Una oficial llegó con una actitud hostil, atropellando a los vecinos, a estar empujándonos y agrediéndonos, nosotros podemos hablar con ellos y abrir un canal, no nos vamos a dejar agredir, tenemos un mes sin agua, no puede ser que señoras mayores estén cargando agua, nosotros tenemos que cargar agua para comer, para lavar, tenemos niños “, indicó un habitante de San José de Cotiza, al oeste de Caracas a TVVenezuela Noticias, al denunciar que funcionarios de la GNB reprimen la protesta en la comunidad para exigir suministro de agua.

Mientras que otro ciudadano agregó que “la oficial llegó con una actitud agresiva, y no creemos que esa sea la actitud violenta, no se puede imponer la autoridad por medios violentos, y tenemos más de un mes si agua, en otros sectores si hay agua y aquí no hay agua. Hay falta de recolección de basura, hay demasiadas moscas, zancudos y dengue, y demás cosas, producto de la falta de recolección de basura”.

“Queremos agua, ayúdennos por favor, yo tengo derecho a reclamar, me dieron golpes, me golpeó la GN, primera vez en mi vida, con la bombona de gas es un lío, con el agua es un lío, queremos el agua y que nos ayuden, el gobierno no hace nada”, pidió otro de los habitantes de la comunidad.

