Decisión contra funcionarios de Maduro es el primero de varios pasos: Carlos Trujillo

ND / 25 sep 2019 – El embajador de EEUU ante la OEA, Carlos Trujillo, sostuvo este miércoles que funcionarios ligados a Nicolás Maduro que han cometido actos de corrupción, violaciones de derechos humanos y narcotráfico en Venezuela no quedarán impunes.

“Funcionarios de Venezuela e Irán no pueden ni llegar a los Estados Unidos, si tienen visa diplomática para llegar a las Naciones Unidas, van a ser dependiendo de las personas, y dependiendo del caso puede ser que sean admitidos a las Naciones Unidas, pero fuera de eso no tienen ningún derecho de estar en este país. Yo creo que es muy importante el liderazgo que ha enseñado el presidente, estamos tomando el tema de Venezuela muy en serio, esperamos que no sólo sea Estados Unidos, sino muchos de los países en el TIAR, que tomen las mismas medidas contra los miembros del régimen. Es el primero de varios pasos que van a suceder”, detalló Trujillo a TVVenezuela Noticias.

El embajador agregó que “aquí lo más importante es que nadie va a tener impunidad, todos los amigos, amistades, ministros, familiares, testaferros del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, nadie va a seguir impune, y si han cometido actos de corrupción, violaciones de derechos humanos, actos de narcotráfico, todos van a llegar ante la justicia”.

