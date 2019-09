Debemos aprovechar presencia del Psuv para concretar lo que no se logró en Barbados: Dip. Ronderos

ND / 26 sep 2019 – El diputado de la Asamblea Nacional, Oscar Ronderos, manifestó este jueves que con la reintegración de los parlamentarios del Psuv a la AN, se debe conformar un nuevo CNE y elecciones libres, concretando lo que no se logró en Barbados.

“Debemos aprovechar la presencia de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en la Asamblea Nacional para concretar lo que no se logró en Barbados, procurar un CNE nuevo y elecciones libres”, precisó Ronderos.

En entrevista con Pedro Penzini, en Circuito Éxitos, el parlamentario planteó que la comunidad internacional, incluyendo a México y Uruguay, países afines a Maduro, buscan propiciar comicios transparentes que permitan legitimar al gobierno de Venezuela.

Al ser consultado sobre el levantamiento del presunto desacato que pesa sobre la legítima Asamblea Nacional, Ronderos precisó que esto es muy sencillo: “pasa por levantar el teléfono y ordenarlo a la Sala Electoral del bufete de Maduro”.

Antes de finalizar, Ronderos subestimó los cuestionamientos hechos por voceros del oficialismo contra el informe presentado por la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, subrayando que pese a simpatizar con la izquierda, ha sido muy objetiva al exponer la realidad de Venezuela ante el mundo.

