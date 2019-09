View this post on Instagram

#Guayana VÍDEO |Hace unos minutos funcionarios del Eje de Homicidios sostuvieron un presunto enfrentamiento en la Av.Las Américas frente al antiguo parque mecánico en Puerto Ordaz. Serian 4 los hombres muertos. Uno de los muertos era integrante de la banda de Zacarías. También estaría involucrado en la masacre ocurrida en la parada El Triunfo,San Félix; hace unos meses y qué dejó siete fallecidos📍 • • #Guayana #PZO #PuertoOrdaz #Caracas #Ccs #Chacao #Baruta #LosTeques #Miranda #Barquisimeto #Maracay #Valencia #Maracaibo #PuertoCabello #Venezuela #vzla #Cicpc #Seguridad #Venezuela #PoliciaCientifica #Policia #Criminalistica #paz #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos