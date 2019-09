Claudio Fermín: ¿Qué propone Juan Guaidó? ¿La violencia?

Jhoan Meléndez / 16 sep 2019.- El dirigente opositor Claudió Fermín aseguró que Juan Guaidó tuvo estos tres meses “una extraordinaria oportunidad en el diálogo en Noruega”, proceso al que según él, “apostaron al éxito”.



“Lamentablemente se nos presentó la infame noticia de que no tenemos nada que hacer dialogando. ¿Entonces qué propone él? ¿la violencia? ¿o la resignación? ¿cruzarnos de brazos o entregarnos a la voluntad de factores externos? No, yo hago un llamado a que se evalúen los hechos… Venezuela necesita una respuesta propia pero no la vamos a lograr resignandonos o por la violencia”, indicó Fermín tras firmar acuerdo de diálogo junto al oficialismo.

Fermín, quien fue jefe de campaña de Henri Falcón en las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018, aseveró que “nosotros tomamos la iniciativa porque creemos en el diálogo y nuestros problemas debemos resolverlos nuestros venezolanos. Exhortamos a todos aquellos referentes políticos a que se incorporen”.

“Venimos resueltos a avanzar y a convocar a muchos referentes políticos a que se reincorporen, que esto no sea un choque entre élites. Vamos a mantener informado al país constantemente”, precisó.

Fermín reiteró que “nosotros estamos tomando la iniciativa, no somos amos ni dueños de esta mesa. Exhortamos a todos los factores del país a que se incorporen por igualdad de derechos. Los venezolanos necesitamos que el método no sea la confrontación extrema”.

Por último explicó que “rechazamos las sanciones y aspiramos a la reincorporación del Psuv a la AN y se saque el desacato al Parlamento… Nosotros aspiramos a que rija la representación proporcional en el CNE, que se acabe el mecanismo que quien gane se lo lleva todo”.

