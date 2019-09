Claudio Fermín: Debe haber “unidad política” entre actores que hacen vida en el país

ND / 9 sep 2019 – El dirigente político Claudio Fermín aseveró este lunes que las sanciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos no ayudan a resolver la crisis que atraviesa la nación.

“Nosotros protestamos los intentos insurreccionales, las salidas violentas que dejan al país en escombros. También protestamos esas apelaciones de intervenciones militares. Frente a esta situación crítica, indignante, algunos piensan que la salida es la confrontación, la conflictividad. Nosotros planteamos que la conflictividad es parte del problema y que el diálogo, el entendimiento, llegar a acuerdos inteligentes vale la pena. Vale la pena empinarnos por encima de la rabia y buscar una salida pacífica, constructiva, que sea una solución y que no sea peor el remedio que la enfermedad. Protestamos las salidas violentas y de intervención militar que son convocatorias a la mortandad”, afirmó Fermín en el programa de Vladimir Villegas en Unión Radio.



El dirigente político agregó que “El gobierno y sus procedimientos deben ser sustituidos. Desplazar al gobierno por una vía violenta no es cambio, es darle continuidad a un estilo de gobierno. Llamar a una intervención extranjera es amplificar una subalternidad que existe ya en este gobierno. Los demócratas no tienen por qué sentir vergüenza de ser demócratas. Usted no tiene por qué sentirse débil porque quiere salir de esto por las buenas, porque quiere salir de esto pacíficamente y reconciliar a Venezuela. Estos dos polos, el autoritario en el poder y el de la oposición, no son dos corrientes políticas sino dos pequeñas élites, allí cabe muy poca gente. La polarización se ha convertido en un mecanismo de segregación, de exclusión, en un oligopolio político. En Venezuela no hace falta una tercera vía sino un sistema democrático. La polarización es la anti-democracia, es el secuestro de las decisiones en manos de dos pequeñas élites. Quiero que este gobierno cambie y que cambien las políticas, porque no se trata de un “quítate tú pa’ ponerme yo” y cambiar al PSUV por otro partido, pero también me gustaría que en vez de gobernar un partido o dos, en el cambio gobernasen los venezolanos”.

“Si usted cree que confrontar y amenazar con venganza es solución para Venezuela, revísese, porque quizás le esté agregando al país un problema tan grave o peor de los que tenemos. Me preocupa mucho que los diálogos que se han celebrado hayan fracasado porque la gente puede llegar a pensar que el diálogo es malo, sin percatarse de que a lo mejor lo malo era la agenda, los dialogantes, la falta de voluntad política, la falta de humildad. Los que están dialogando son comisionados de Guaidó y Maduro y no se entiende que con todo ese poder que concentran no puedan llegar a un solo acuerdo por Venezuela. Hace falta otro contexto para el diálogo, gente que tenga voluntad de sacar al país adelante”, concluyó.

Etiquetas: Claudio Fermín | Diálogos entre gobierno y oposición | EEUU | Juan Guaidó | Nicolás Maduro | Psuv | sanciones de EEUU a Venezuela | Venezuela