Cierra New York Times en Español por no ser “económicamente rentable”

Jhoan Meléndez / 17 sep 2019.- El prestigioso diario estadounidense New York Times anunció que cierra New York Times en Español por no ser “económicamente rentable”, y el cual dejará de informar desde hoy.



“A partir de hoy, hemos suspendido NYT en Español como un sitio autónomo. Desde que lo lanzamos en 2016, el sitio produjo alrededor de 10 artículos de alta calidad por día, originales o traducidos del New York Times en inglés”, señalaron en el sitio web.

En un nota en su sitio, explicó que se lanzó NYT en Español como parte de un experimento que expandió la cobertura a diferentes idiomas, en un intento de alcanzar y atraer más lectores internacionales.

El equipo editorial ya no trabajará con la empresa y solo presentarán traducciones de algunos de sus contenidos, según reseñó el portal NoroesteMX.

