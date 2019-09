China excluyó a la soya y al cerdo de EEUU de la subida de aranceles

ND / 13 sep 2019.- Este viernes China excluyó a la soya y al cerdo de EEUU de la subida de aranceles en lo que se presume sería gesto de buena voluntad antes de las negociaciones comerciales con Washington en octubre.

La agencia noticiosa oficial china Xinhua anunció la medida el viernes citando fuentes oficiales no identificadas, pero no ofreció más detalles según lo citado por The Associated Press.

La soya es la principal exportación estadounidense a China, pero las compras se paralizaron luego de que el presidente Donald Trump subió los impuestos a las importaciones chinas dentro de la disputa comercial y tecnológica entre las dos mayores economías del mundo.

Las dos partes se preparan para una nueva ronda de conversaciones en Washington, pero los economistas no esperan un acuerdo definitivo este año por la magnitud de los desacuerdos.

Previamente, Trump anunció esta semana que retrasaría un incremento previsto de los impuestos que se aplican a bienes chinos como gesto de buena voluntad antes de las negociaciones.

Etiquetas: aranceles | China | EEUU