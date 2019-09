Chavismo dejó el diálogo en Barbados porque no gabana tiempo: analista

Oleg Kostko / 16 sep 2019.- La especialista en Marketing político y ciberpolítica, Carmen Beatriz Fernández expresó este lunes que el chavismo dejó el diálogo en Barbados- al ver que no les servía para ganar tiempo de la misma forma en que lo hicieron con otros procesos similares.

Así lo dijo en un hilo publicado en su cuenta de Twitter:

“Si Maduro y compañía abandonaron la mesa de Noruega fue, precisamente, porque ese espacio no les estaba permitiendo comprar tiempo, como en anteriores amagos de diálogo”.

“Mientras ocurría el diálogo de Barbados la presión no sólo no venía, sino que las sanciones se incrementaron. Así las cosas decidieron que el espacio no les era útil”.

“En paralelo Maduro y compañía muy probablemente vienen intentando armar otros espacios que les permitan sentirse más cómodos: escogiendo ellos a los interlocutores y escogiendo el espacio”

“Conociéndoles es fácil prever que pronto anunciarán un nuevo espacio de “diálogo”, hecho a la medida de sus apetencias: nombres más pusilánimes y en la propia plaza. Lleva truco, obviamente”.

