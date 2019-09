Camino de salida a crisis venezolana es la negociación: Emilio Figueredo

ND / 27 sep 2019 – El abogado y ex embajador ante la ONU, Emilio Figueredo, aseveró este viernes que tanto Rusia como China están de acuerdo en que debe haber una negociación a la crisis venezolana, y Nicolás Maduro y su régimen tratan de esquivarla.

“Según el derecho internacional, las violaciones de derechos humanos son un delito internacional que no prescribe, ósea es un delito de lesa humanidad en muchos casos que inclusive tiene otras salidas como la Corte Penal Internacional, en fin, pero lo importante es que finalmente Europa se suma a medidas de EEUU y países del TIAR para forzar al régimen a entender que se tiene que encontrar una salida a esta crisis, y esa salida no puede ser cuando quieran, cuando les dé la gana, sino que estas sanciones tienen que impulsar a que haya una salida negociada, una salida que tenga las garantías y los elementos fundamentales para que se pueda llegar a lo que se llama una transición y a unas elecciones libres, eso lo dice hasta Rusia, y se ratificó en la reunión de Maduro con Putin, el mismo Putin dijo que la negociación es el camino, China dice lo mismo, el camino es una negociación a la salida”, sostuvo Figueredo a TVVenezuela Noticias.

El ex embajador ante la ONU agregó que “las sanciones son un mecanismo de presión para que permitan que se efectúe la transición. Las presiones tienen que llegar a tal nivel que no le quede otra opción al régimen que sentarse seriamente, muchas sanciones sería eliminadas si acceden, aunque no a los que tienen delitos graves, esto es un problema esencial que debe resolverse, la República debe regresar a los caminos normales de la democracia. Rusia no tiene nada que ver con la Unión Soviética, es como lo han calificado algunos “un oso de papel”, es un país cuyo PIB es tres veces menor que el de España, creo que muchas veces esta gente vive de la mitología de lo que fueron los años 60 con la posición de Cuba, pero Cuba era una isla, no tenía esa dimensión de problema de un sitio continental, ni tenía una situación como lo son 56 países activamente apoyando un mecanismo que vaya hacia la transición”.

