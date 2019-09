Cabello: Próxima semana no habrá programa porque voy a darle una sorpresa a los escuálidos

ND / 4 sep 2019 – El primer vicepresidente de Psuv, Diosdado Cabello, sostuvo este miércoles que “no sabía” que tenía tantos aficionados opositores a su programa Con el Mazo Dando, y aseguró que les dará una “sorpresa”.

“No sabía que los escuálidos me extrañaban tanto, otro miércoles estaré ausente del programa. Ya verán a donde vamos, se van a sorprender los escuálidos”, sostuvo Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.



Esta sería la segunda vez en tres semanas que no habría Con el Mazo Dando, ya que el miércoles pasado no hubo programa y Cabello no explicó el porqué de esa ausencia.

Etiquetas: Con el mazo dando | Diosdado Cabello | Venezuela