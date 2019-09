Cabello: Ojalá ahora puedan liberarse la mayor cantidad de presos “de oposición”

ND / 16 sep 2019 – El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, expresó este lunes que tras los acuerdos con sectores de la oposición, ojalá ahora en la AN se pueda liberar a la mayor cantidad de presos “de oposición”, haciendo referencia a los presos políticos.

Cabello confirmó la noticia que se dio más temprano por medio del ministro de comunicación oficialista, Jorge Rodríguez, quien anunció este lunes una serie de acuerdos parciales con delegación de partidos de oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, durante la conformación de la Mesa de Diálogo Nacional, en el que resaltan: la incorporación a la Asamblea Nacional de la fracción parlamentaria del PSUV y sus fracciones aliadas, atender con la prontitud y la urgencia del caso la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral y las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación, y rechazar la aplicación de sanciones económicas contra el país, entre otras.

“Tenemos una buena noticia para Venezuela, ha sido firmado un acuerdo parcial con sectores de la oposición venezolana. Hoy recibimos la buena noticia de la firma de los acuerdos parciales de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno bolivariano y sectores de la oposición venezolana. Hoy firman este proceso de diálogo, compañeros del Psuv se reincorporan a la Asamblea Nacional, en aras de acomodar una institución en desacato por ellos mismos. Están en desacato, ahora nuestros diputados ahí estarán, en un espacio del diálogo. Hay algunos de la derecha que creen que el diálogo no sirve. Alguien de la derecha decía recientemente del todo o nada, no, así no es. Se debe buscar un lugar de acercamiento donde ganen todos. El año que viene a más tardar habrá elecciones de la Asamblea Nacional”, afirmó Cabello en la rueda de prensa del Psuv por VTV.

El representante del Psuv agregó que “a partir del día jueves comienzan a llegar a Venezuela las mujeres que vienen al congreso de mujeres este 20 de septiembre, así como hicimos en el Foro de Sao Paulo aquí, ese tiene que ser muchísimo mejor porque las mujeres son mucho más organizadas que los hombres. Debemos anunciar al país que se registraron 12 millones 600 mil firmas en la jornada mundial ‘No more Trump’. A todos los estados se les fijó una meta muy exigente y han sobrepasado la meta planteada. Esas firmas serán entregadas al secretario general de la ONU, António Guterres durante Asamblea que realizará este organismo”.

“Juanito Alimaña (Juan Guaidó) se codea con narcotraficantes de Colombia, que descuartizan gente y todo, y él se tomó fotos con esos individuos. Juanito Alimaña ha dejado la impronta delictiva para su última hazaña y ahora se junta y se codea con grupos paramilitares en la frontera aquí en Venezuela. De esos nosotros no teníamos duda. Juanito Alimaña es un paramilitar. No se puede tapar el sol con un dedo, los medios tratan de silenciar la impronta delictiva de Juanito Alimaña. Esa banda de los Rastrojos está ligada a los más grandes grupos de narcotráfico. La única defensa de Juanito Alimaña ante las pruebas que lo vinculan con la banda de paramilitares Los Rastrojos fue decir “¿Quién le entregó esas fotos a Diosdado?”. Es importante que el mundo sepa que en Venezuela nos estamos enfrentando a grupos paramilitares. Nosotros amamos la vida, luchamos por la vida. La derecha tiene muchísimos problemas, nosotros nunca abandonamos la Asamblea Nacional, sólo que no asistíamos. Ellos abandonan a todo el que está preso de su bando, yo estuve preso y eso es muy duro, y nos quitaban antes hasta por un mes las visitas, cuando éramos presos políticos. Ojalá ahora puedan liberarse la mayor cantidad de presos. Juanito Alimaña es jefe de una mafia que quiere entregar el Esequibo. Con esas sanciones han puesto más fuerte al pueblo chavista. Vamos a hacer lo posible por llegar a acuerdos para la paz de este país”, concluyó.

Lea más: Jorge Rodríguez confirma acuerdo con el MAS; AP y otros que busca la “normalización institucional”

vaya al foro

Etiquetas: AN | Diosdado Cabello | Psuv | Venezuela