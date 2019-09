Cabello: Nos acusan del regreso de los guerrilleros cuando hemos sido víctimas de Colombia

Jhoan Meléndez / 5 sep 2019.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, dijo que les acusan del regreso de los guerrilleros de las FARC “cuando Venezuela ha sido victima de la guerra del narcogobierno de Colombia”, además llamó a prepararse pues alega que “andan creando un falso positivo”.



“Nosotros solo queremos la paz en Venezuela y en todo el continente”, indicó Cabello en transmisión de VTV.

Por otro lado afirmó que si la oposición y EEUU intenta algo contra Venezuela “los vamos a jo… el que entendió, entendió. El que quiera entender que entienda… Señor Trump, si usted quiere petróleo, páguelo, el único que puede entregarle petróleo a usted es Nicolás Maduro. De ocurrir algo aquí no verán ni una sola gota de petróleo”.

“Ocúpese de los 43 millones de pobres que tienen en EEUU que no comen, que los mata la indiferencia de un gobierno. Es muy triste tener un gobierno así”, dijo.

Por último Cabello reiteró que las únicas elecciones que habrán serán las de la Asamblea Nacional en 2020.

“Ellos quieren elecciones ¿a cuenta de quién? yo les digo que antes de que rompa el cañonazo del 2020 para el 2021, habrá elecciones pero de la AN. Ellos dicen que no van a participar, pero a que participan voy. No le tenemos miedo a elecciones, hemos ganado y perdido elecciones como las del parlamento ¿pero qué hicimos nosotros? nos reunimos y nos hicimos más unidos que nunca”, sentenció.

