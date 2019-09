Cabello: Quiéranlo o no, la AN está subordinada a la ANC

ND / 11 sep 2019 – El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, expresó este miércoles que la oposición debe hablar con EEUU para que levanten las sanciones, y de esta manera aceptarán retomar los diálogos.

“Venezuela en el gobierno del comandante eterno Hugo Chávez y ahora en el gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro ha sido claro: El Esequibo es nuestro. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Eso es absolutamente claro. Jamás será una alharaca defender la integridad de nuestro territorio”, aseguró Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

El representante del Pasuv agregó que “llevan 9 meses y viven diciendo: ‘vamos bien’. Están rodeados de corruptos y criminales. Los diputados del Psuv seguimos siendo diputados. Los opositores no pueden denunciar las sanciones como dice Claudio Fermín, ellos deben levantarlas para que nosotros podamos negociar, hablando con EEUU. Estoy de acuerdo en lo que dice Fermín en la Constitución, y es que va a haber elecciones parlamentarias. La ANC es el poder constituyente originario, la AN está, quiera o no, subordinada a la ANC, eso no es de querer, eso está aquí en la Constitución”.

“El único que debe saber la verdad de la renuncia de Bolton debe ser Juanito Alimaña (Juan Guaidó). Nosotros le hemos dicho claramente a Trump que no nos vamos, el presidente Maduro ganó sus elecciones, ¿si ellos son mayoría, por qué no participaron?, porque no se ponen de acuerdo. Es un desastre lo divididos que están. Y si vienen por petróleo, deben pagarlo, porque no se lo pueden llevar gratis. Nuestra fuerza armada es profundamente chavista, sólo salieron 4 traidores y le cayeron a mentiras a Donald Trump. Es probable que a Noriega lo pusieron los gringos, pero a Nicolás Maduro lo puso el pueblo”, concluyó.

