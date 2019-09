Cabello, sobre informe Bachelet ampliado: Lo que ella dice no nos quita el sueño

Jhoan Meléndez / 9 sep 2019.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, sobre el informe Bachelet ampliado este lunes, indicó que “lo que diga Bachelet no nos quita el sueño”, pues insiste que tal documento “es elaborado por Elliott Abrams y no por ella”.



“Bachelet tiene su vista posicionada sobre Venezuela y Cuba, pero de Honduras y Colombia no dice nada… Ese informe no fue elaborado por ella, ella lo firmó. Ese se elaboró en la oficina del asesino de Elliott Abrams. Señora Bachelet, firme ese y 20 informes más, no nos va a afectar mucho”, precisó Cabello en rueda de prensa del Psuv.

El presidente de la ANC afirma que “nosotros estamos en contra de cualquier violación de DDHH, y cuando ha habido decisión de Ministerio Público la respetamos siempre bajo el marco de la Constitución”.

Por otro lado, sobre la solicitud de más sanciones contra el Gobierno por parte de Abrams, reiteró que este “es un genocida condenado en EEUU por la justicia. ¿que nos amenaza? Vamos a salir mucho más fortalecidos señor Abrams. Lo de ellos es una ambición y un ensañamiento contra nuestro pueblo porque no le entregamos las riquezas del país”.

Por otra parte alegó que la orden de realizar ejercicios militares en la frontera por parte de Nicolás Maduro, señala que es un mecanismo de defensa.

“El presidente Nicolás Maduro da ordenes a la FANB y ellos le cumplen y él les cumple a ellos. Es muy claro que Venezuela está siendo amenazada por Colombia. El armamento que tiene Venezuela es para la defensa, es iluso pensar que si somos atacados no nos defendamos y pasemos al contraataque, por eso se ha ordenado el despliegue por toda la frontera, que no solo incluye a Colombia sino también a Guyana y a Brasil”, manifestó.

Cabello en ese sentido sentenció que “no nos provoquen que nosotros no queremos problemas con nadie… no vamos a permitir que nuestro suelo sea invadido”.

Por último anunció que la Asamblea Nacional Constituyente sesionara este martes.

Etiquetas: Cabello | ejercicios militares | Elliott Abrams | Informe Bachelet | Maduro