Cabello: Guaidó y su combo quieren llevarse el crédito por liberación de Edgar Zambrano

ND / 18 sep 2019 – El primer vicepresidente de Psuv, Diosdado Cabello, aseveró este miércoles que la liberación del vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, fue gracias a la reciente mesa de la nación, y no gracias a Juan Guaidó y los que se la atribuyen de la “oposición radical”.

“Guaidó se entiende con los paracos de Colombia. Desprecian a nuestro pueblo. Esa cultura la trajeron de Colombia; la cultura del paramilitarismo. Estamos en presencia de una clase política que dirige la oposición venezolana que no tiene ningún rubor en asociarse con asesinos, con paramilitares y narcotraficantes, la Venezuela de la gente buena pide y lucha por tener paz, nosotros venceremos. Están claras las pruebas de Juanito Alimaña (Juan Guaidó) con miembros de Los Rastrojos. Esta semana aprieta Juanito Alimaña, que lo que viene es candela”, afirmó Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

El representante de Psuv agregó que “si alguien se mete en territorio venezolano, la respuesta será contundente, aunque nosotros no vamos a atacar a nadie, pero nos vamos a defender hasta con las uñas, si nos llegan a atacar. Un censo no significa que les vamos a quitar la vivienda, es sólo para chequear. Nos hemos sentado a dialogar hasta con los que han dado golpes de Estado, lo ordenó Chávez y lo ha ordenado Maduro, no tenemos miedo de negociar con nadie. La oposición radial dice que eso es una minoría, y no estoy tan seguro que eso sea una minoría. Todos los que están en la mesa del diálogo no son ninguna minoría, y se van a seguir sumando. Nosotros tenemos el sartén agarrado por el mango, aquí el gobierno lo tiene la revolución y más nadie. Las elecciones parlamentarias no pasan del 2020, así que a prepararse. Si nosotros y esa oposición está dispuesta a sumarse con nosotros en la defensa el Esequibo, saldríamos ganando, y si van a reclamar contra las sanciones perfecto, así compramos medicinas, que ellos no hagan fiesta cuando haya sanciones, ya es bastante ganancia. Creo que el minoritario ahora es Juanito Alimaña”.

“Ninguno de nosotros obligó a Juanito Alimaña a tomarse fotos con los paramilitares, él sabía que esos eran delincuentes, porque uno hasta tenía una pistola en la frontera. Prepárate para el próximo capítulo Juanito Alimaña. Con esas fotos iban a cobrar y chantajear a Juanito Alimaña si llegaba al poder en un supuesto, pero viene la segunda parte. Hay otras fotos por ahí de Juanito Alimaña (Juan Guaidó). Vienen más armas para los milicianos de todo el territorio nacional. Zambrano aún le debe al señor de la grúa. Lo soltó la mesa de la nación solicitada por el presidente Nicolás Maduro Moros, este señor salió en libertad, y ellos salieron a decir que fue gracias a ellos, se quieren llevar el crédito Juanito Alimaña y su combo”, concluyó.

Etiquetas: Diosdado Cabello | Edgar Zambrano | Juan Guaidó | Venezuela