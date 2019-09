Cabello: EEUU nos amenaza todos los días con sanciones y bloqueos

ND / 20 sep 2019 – El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró este viernes que en el estado Anzoátegui ganará su tolda en las próximas elecciones parlamentarias, y realizó la juramentación de líderes oficialistas en dicha entidad.

“Estos actos con los equipos políticos les he pedido que hagamos un gran esfuerzo unitario. Aquí no debe sobrar nadie. Pase lo que pase y en cualquier circunstancias debemos estar unidos. El enemigo no es ni el compañero ni el camarada. El enemigo es el imperialismo norteamericano. Si es posible yo mismo me vengo hasta el estado Anzoátegui para que se preserve el Psuv, estoy obligado a hacerlo. ¿Cuántas veces ordenó el comandante eterno Hugo Chávez por la unidad?, cumplamos con la orden de Chávez”, afirmó Cabello por VTV desde el estado Anzoátegui en el acto de juramentación del equipo político parroquiales y municipales del Psuv.

El representante del Psuv agregó que “en las próximas elecciones que viene con las parlamentarias: Anzoátegui tiene que dar el ejemplo a toda Venezuela y Anzoátegui debe ganar todos los diputados y todas las diputadas para la Asamblea Nacional. Todos los días el Imperialismo de los EEUU nos amenaza con sanciones y con bloqueos”.

Etiquetas: Diosdado Cabello | EEUU | Psuv | Venezuela