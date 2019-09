Cabello: Si Colombia pasa la frontera tendrá una respuesta “inmediata”

ND / 4 sep 2019 – El primer vicepresidente de Psuv, Diosdado Cabello, expresó este miércoles que Colombia quiere “pasar” la frontera para buscar grupos terroristas en Venezuela, y no lo van a permitir.

“Vietnam nunca se rindió. Si Vietnam pudo, nosotros podremos también. Pareciera que les quedan pocos días al ladrón de Almagro en la OEA, al final nosotros venceremos, andan con la misma matriz que les da EEUU. Quieren regalarle la presidencia de la República a alguien que nunca ha ganado unas elecciones de la República”, detalló Cabello en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

“Nuestra fuerza armada estará lista para cualquier acción militar de parte de un enemigo, y si le ha dicho al gobierno colombiano que aquí no habrá ninguna entrada”, espetó el dirigente chavista antes de agregar que si llegan a entrar “tendrán una respuesta inmediata de nuestras fuerzas”.

“Colombia quiere pasar la frontera para buscar grupos terroristas, y es la misma guerrilla que tienen ellos hace 60 años, y no han querido ir a la paz”, argumentó.

Calderón Berti habría sido removido de la embajada AN en Colombia

Por otra parte el también presidente de la ANC, un órgano que no es reconocido por el grueso de la oposición y la comunidad internacional, dijo que el embajador/AN en Colombia, Humberto Calderón Berti fue removido de su cargo por supuestos “problemas” con algunos fondos, haciendo posible referencia a unas donaciones presuntamente malversadas que fueron denunciados por la misma embajada/AN ante la fiscalía de ese país.

“Me cuentan por ahí que botaron a Calderón Berti, enviando de Guaidó. Al parecer por problemas de platica que hay por ahí”, precisó.

También indicó que la empresa de aluminios venezolana Alunasa, con sede en Costa Rica, fue entregada a Un Nuevo Tiempo “como un pago”.

“Yo anuncio que a UNT de Manuel Rosales, le han entregado una empresa que tiene Venezuela en Costa Rica que es de todos los venezolanos. Le dijeron a Elías Matta que la agarrara que ese es su pago, luego de la conformación del gabinete de Juanito Alimaña”, dijo.

Por último, dijo que Henry Ramos Allup “está buscando que VP lo apoye para volver a ser presidente en la AN. Hay algunos que si no tienen un puesto no son nada”.

“Ramos Allup no le llega ni a los talones a Raúl Castro. Raúl está lleno de dignidad mientras Allup se arrastra”, puntualizó.

