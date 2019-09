Buzo Hugo Marino continúa desaparecido forzosamente por la Dgcim

Elías Rivas / 10 sep 2019.- Beatriz Marino, madre del buzo profesional Hugo Marino, sigue pidiendo a las autoridades venezolanas una fe de vida de su hijo, quien lleva desaparecido forzosamente por la Dirección General de Contrainteligencia Militar más de cien días.

“Tengo 141 días preguntando si alguien me ayuda saber en que condiciones se encuentra mi hijo y donde lo tienen necesito una Fe de vida de Hugo Marino lo tengo que encontrar no me voy a rendir”, expuso la madre vía Twitter, mencionando al secretario general de la OEA, Luis Almagro y a la defensora de Derechos Humanos Tamara Sujú.

Beatriz Marino recordó que su hijo siempre estuvo dispuesto a ayudar a quien lo necesitara y a buscar a personas desaparecidas, razón por las que hoy pide que la ayuden en su búsqueda.

Hugo Enrique Marino Salas fue detenido por la Dgcim en abril en el Aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando regresaba a Venezuela desde Miami (Estados Unidos), donde residía junto a su familia.

Después de 140 días que no se de mi hijo me he puesto a pensar él siempre estuvo dispuesto a ayudar a buscar y encontrar a personas desaparecidas y apoyar a la familia con mucha dedicación y ahora yo me encuentro pidiendo por favor que me ayuden a encontrarlo a él .gracias pic.twitter.com/m0cyWDzXTl — Beatriz (@bsmarinos) September 10, 2019

