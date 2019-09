Borges, tras reunión del TIAR: Se incrementará la presión a Maduro en un “proceso gradual”

ND / 23 sep 2019 – El comisionado de Asuntos Exteriores designado por la AN, Julio Borges, informó este lunes que los cancilleres miembros del TIAR se declararon en sesión permanente para ir en un proceso gradual en el incremento de la presión al régimen de Nicolás Maduro.

“Esta resolución que se aprueba hoy con 16 votos se convierte no en una opción para los países, sino que siendo aprobado a través de un tratado, se convierte en obligación para todos los países de la región, de manera que tiene una fuerza que no es sólo voluntaria de los países, sino que es absolutamente vinculante al ordenamiento jurídico de cada uno de los países”, detalló Borges en una rueda de prensa transmitida por TVVenezuela Noticias.

El comisionado de Asuntos Exteriores designado por la AN agregó que “se declaró estar en sesión permanente con este órgano que se instala hoy, que es el órgano de consulta, y eso implica que vamos a ir en un proceso gradual del incremento de la presión que significa el tratado TIAR, hoy se ha tomado en la historia de las distintas resoluciones que ha tenido el TIAR, desde 1948 hasta el presente, la resolución de hoy es un de las que tiene más dureza, y más acciones concretas en toda la historia de las resoluciones del TIAR.

Más temprano, dentro de la discusión, Borges había señalado que “en este momento hay en Venezuela militares rusos, iraníes y cubanos al servicio de la dictadura de Maduro. La fuerza armada rusa está trabajando en la frontera con Colombia, pero no es sólo una delegación la que hay. Hay una delegación de 60 militares de Irán que reparan aviones de fabricación norteamericana, también hay representantes de la fuerza armada china, hay una permanente representación de los llamados Avispas Negras de Cuba que entrenan a los colectivos, hoy es Venezuela, mañana es Colombia, luego Panamá, y cualquier país de la región. Le hacemos un llamado a todos los países de la región a mantener y acentuar las acciones de presión contra el régimen. No podemos ser como avestruces que metamos la cabeza en la tierra ante todo esto. No puede haber paz en América Latina y en América entera, si no resolvemos el problema de Venezuela y el problema de Cuba, porque sería una ingenuidad no pensar que son siameses que están actuando juntos contra la democracia de la región”.

