Bochornoso acto en Casa Amarilla no resolverá en nada grave crisis del país, afirmó Dip. Barrientos

ND / 17 sep 2019 – El diputado de la Asamblea Nacional, William Barrientos, aseguró este martes que “espectáculo bochornoso” que se realizó desde La casa Amarilla, en el marco del compadrazgo y el clientelismo, para nada va a resolver la grave crisis humanitaria compleja que viven los venezolanos.

Así lo manifestó Barrientos, durante el debate sobre el proyecto de acuerdo sobre el estado de la implementación de los programas humanitarios en Venezuela y su ejecución, que fue aprobado por unanimidad.

Destacó que desde la AN se han realizado extensos informes y estudios sobre la grave situación del sistema de salud en Venezuela, que ha arrinconado a los venezolanos y causado un gran número de muertes.

“Han ocurrido muchas muertes por la decidía y la irresponsabilidad de este desgobierno que ha desviado los recursos del sector salud. De acuerdo al informe de la Sub Comisión de Salud de la AN y la Comisión Especial de la Ayuda Humanitaria se demostró que en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja y se hace imperioso abrir un canal humanitario, porque estamos a centímetros de una catástrofe que acabaría con casi más allá de la mitad de la población, de los que ya se ha llevado”, acotó.

Recordó algunas de las cifras que se manejan en los mencionados informes que señalan que más de 19. 8 millones de venezolanos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, por el hambre y la miseria que están padeciendo por falta de alimentos. 7 millones requieren ayuda humanitaria compleja. 6.7 millones están bajo inseguridad alimentaria, 11.8 millones viven con ingresos que no les alcanzan para comprar el 5 por ciento de la cesta básica. 6.9 millones no pueden acceder a los medicamentos. El 94 por ciento de esos medicamentos no se encuentra en el área ambulatoria y hospitalaria y el 79 por ciento escasea en sector de clínicas privadas.

Así mismo Barrientos precisó que 324 mil niños menores de 5 años viven en hogares de vulnerabilidad, es decir en pobreza extrema. 3 mil 500 venezolanos pueden morir por la suspensión del programa nacional de procura de órganos por falta del kit de diálisis y hemodiálisis.

“Según el ex presidente del Instituto de los Seguros Sociales, – general Carlos Rotondaro- 15 mil venezolanos murieron por falta de tratamiento para mantener los trasplantes de órganos, además por la falta de unidades de diálisis que anteriormente había unas 300 y solo operan en el país 120, para atender a todos los enfermos renales del país”, afirmó.

Destacó que además que en el país no se atienden los brotes de epidemias, como el caso de la difteria que se han registrados 31 casos, sin contar los que no han sido reportados. “En el municipio Sifontes en el Estado Bolívar y en la Sierra de Perijá en el Estado Zulia frontera con Colombia los indígenas mueren sin atención médica”.

Finalmente dijo que la legítima AN y su presidente Juan Guaidó seguirán luchando por restituir el orden democrático del país, para evitar que se sigan muriendo venezolanos por falta de alimentos asistencia médica y de medicamentos. “No nos vamos a calar que esos manganzones que se agruparon para un evento electoral írrito, acaben con los venezolanos, seguiremos con el presidente Guaidó y la fuerza arrolladora de este pueblo a rescatar la democracia y la libertad”, concluyó.

Nota de prensa UNT



Etiquetas: AN | Mesa Nacional | Venezuela | William Barrientos