Gerardo Blyde: Esos acuerdos de ayer no sacarán a Venezuela de la crisis

Oleg Kostko / 17 sep 2019.- El abogado, dirigente político y miembro del equipo que fue a dialogar en Barbados con el chavismo, Gerardo Blyde, declaró este martes que el acuerdo firmado por Maduro junto a la facción de dirigentes de la oposición afines al oficialismo no solventará la crisis del país.

“Creo que con el proceso que se instaló ayer van a hacer mucho ruido, van a dar algunas concesiones para decir que está funcionando, pero eso no tiene capacidad de comprometer para sacar a Venezuela de la crisis”, declaró Blyde en el programa radial de Román Lozinski.

Sobre Barbados

Previamente, Blyde dio detalles sobre que se negoció en la mesa de Barbados. “Ambos equipos nos comprometimos a dialogar de buena fe, a tener discreción sobre el proceso, uno que era complicado, no era fácil, (…) y cuando muchas personas y analistas decían cosas que allí no estaban hablándose pero no lo hicimos porque queríamos un acuerdo para solventar la crisis política y que es el costo más bajo que podíamos pagar los venezolanos”.

Detalló que aunque el oficialismo quería presionar por elecciones parlamentarias siempre estuvieron en la mesa elecciones presidenciales. “Habíamos negociado terminar con un proceso pero presidencial, no parlamentario eso nunca estuvo en la mesa de Barbados, que es un proceso que corresponde pero hasta el año que viene, porque esta Asamblea dura hasta el 5 de enero de 2021 (…) es un proceso que comenzó con la formación de esa agenda”.

“La delegación de Maduro siempre quiso meter acuerdos adicionales y uno de los puntos eran precisamente eso pero en las negociaciones no siempre tener todo lo que quiere tienes que ceder para que ceda y lo más importante es que Maduro se fuera y nos moviéramos a un proceso confiable donde hayan mejores condiciones”, agregó.

Dijo que también se negociaron que las condiciones de las elecciones fueran mejores y que hubiera una renovación en los poderes públicos para que la elección no fuera anulada de perderla el chavismo de la misma forma en que lo han hecho con otros procesos electorales en los que han sido derrotados.

“Por ejemplo para que vote la diáspora porque todos los técnicos electorales nos decían que no había forma de hacer una elección en el corto plazo para que los venezolanos en el exterior votaran, el equilibrio de los poderes porque con poderes como los que están se gana una elección y ellos usan los poderes que controlan para anular la soberanía popular”.

Dijo también que se había planteado la creación de un Consejo de Gobierno el cual cesaría en sus funciones una vez se fijara una fecha para las elecciones, algo que también haría Guaidó simultáneamente, lo que calificó como un “sacrificio gigantesco”.

“Propusimos construir un consejo de transición de forma equilibrada para crear un consejo de gobierno para que cuando se llamaran a elecciones ambos dejaran de ejercer sus cargos, tanto Guaidó como Maduro, era un sacrificio gigantesco de una persona reconocida por 60 país y también otros puntos menos trascendentes pero importantes, garantías políticas para las partes, reinstitucionalización del país y la construcción de ese Consejo”.

Criticó que el chavismo se levantara de la mesa luego de que en reiteradas ocasiones dijeron que no lo harían lo que a su juicio consideró que fue una falta de respeto a la delegación Noruega. “Dijeron que nunca se levantarían de la mesa, vienen las sanciones inventan el pretexto del Esequibo obrando de mala fe y pese al trabajo de los facilitadores noruegos y la Comunidad Internacional”.

Etiquetas: Barbados | Gerardo Blyde | mesa de negociación | Venezuela