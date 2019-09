Bertucci: Vamos a darle al Gobierno una oportunidad más de diálogo

Jhoan Meléndez / 17 sep 2019.- El excandidato presidencial, Javier Bertucci, instó a darle una oportunidad más de diálogo al Gobierno de Maduro para ver si además “cumple el acuerdo, en los tiempos y condiciones planteadas”



“Si vemos que no se cumple ni en tiempo ni en condiciones, nos levantamos de la mesa y le decimos al país con moral “lo intentamos pero no se logró, nos levantamos de la mesa, esta gente no quiere ir afuera, no quiere ir a elecciones, no quiere solucionar el conflicto”, pero yo quiero hacerlo con moral, diciendo que yo estuve ahí y lo intenté”, indicó Bertucci en rueda de prensa.

Asimismo dijo que esa moral “hay que tenerla para ir a los barrios, a la comunidad y decirle a la gente que el gobierno no quiso y no quiere, y no sencillamente decirle al pueblo “necesitamos un cambio y lo vamos a lograr algún día”, porque la gente ya no cree en eso, quiere respuestas tangibles, una solución”.

Etiquetas: Bertucci | diálogo | Gobierno