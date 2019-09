Militar a Sebastiana Barráez: Vendo pan y aceite porque el sueldo da vergüenza

ND / 25 sep 2019.- La periodista Sebastiana Barráez publicó una entrevista con un militar del estado Zulia quien revela que muchos efectivos castrenses optan por trabajos extra separados de la Fuerza Armada para obtener el sustento para sus familias ante los bajos sueldos.

“Tengo que hacer de todo, porque el sueldo da vergüenza. Entre las cosas que realizo está comprar y vender cualquier artículo que sea de alta rotación y que esté al alcance del consumidor. Yo compro y vendo pan. También ofrezco a la venta aceite y cauchos, que un empresario me da la oportunidad de vender. Por otra parte, me ayudo haciendo trabajos contables. Sé que no es legal hacerlo porque como funcionario no debo firmar, pero igual lo hago porque necesito el dinero”, dijo el funcionario quien pidió reservar su identidad a la periodista.

Agrega el joven que quienes no lo hacen optan por actividades de naturaleza ilegal. “Muchos se dedican al bachaqueo (contrabando) de gasolina, por lo menos un viaje por día. Todos los días los ves dando lástima para echar gasolina, que ahora le cuesta más a los militares porque desde que sacaron al general Lapadula Sira la mayoría de las estaciones de combustible están en manos del gobernador Omar Prieto con la policía regional y es así como tiene más poder él que los comandantes de la región de Defensa Integral (REDI) y de las Zonas Operativas (ZODI)”.

Pulse aquí para leer la nota completa en Infobae

Lea más: Rusia aumentará el suministro de granos a Venezuela

vaya al foro

Etiquetas: Barráez | militares | trabajos extra