Arreaza: Trump habla de un futuro soberano y luego se contradice con Venezuela

ND / 24 sep 2019 – El canciller oficialista, Jorge Arreaza, aseveró este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló en la ONU de un futuro soberano en todas las naciones, y luego se contradice con sus acciones sobre Venezuela, Irán y otros países.

“Yo pudiese estar de acuerdo con una cita de Donald Trump, sobre el futuro soberano, aunque él dice eso, y luego empieza a entrometerse en asuntos internos de otros estados, como China, agrede a Irán, falsea informaciones sobre Venezuela. Habló de ayuda humanitaria, y eso que intentaron ingresar a Venezuela no tenía ayuda y mucho menos humanitaria, falsea datos que son fuera de contexto, y luego se va por su campaña electoral en Estados Unidos, vemos como se robaron la empresa Citgo aquí mismo en EEUU. Hicieron de todo para que no estuviera aquí el gobierno de Nicolás Maduro en la ONU, andan con un desespero absoluto, y si él quiere paz, que apoye el diálogo en Venezuela, diálogo con Irán, debe respetar a los pueblos”, aseguró Arreaza en declaraciones a los medios difundidas por la cuenta Twitter de Cancillería Venezuela.

El canciller oficialista agregó que “la respuesta de la alianza bolivariana ayer fue muy firme, expulsaron aquí a dos diplomáticos cubanos sin ningún tipo de razón aquí en Naciones Unidas, el país anfitrión no respeta ni siquiera los acuerdos de países como Irán, deben respetar o quitar la sede de Naciones Unidas de aquí de Nueva York, porque no respetan. El presidente Maduro anda potenciando la relación con Rusia reunido con el mandatario Putin, y gracias a los países no alineados que nos apoyan. Brasil debe recuperar su capacidad en el mundo, cuidad y no metieron en sus listas a grupos paramilitares, y da lástima que Brasil tenga ese presidente”.

Declaraciones del Canciller Jorge Arreaza en el marco de la Asamblea General de la ONU https://t.co/Ds1lNdke7S — Cancillería Venezuela ?? (@CancilleriaVE) 24 de septiembre de 2019

