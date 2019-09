Arreaza ante la ONU: Las sanciones matan y generan sufrimiento en Venezuela

AR/ 12 sep 2019.- El canciller oficialista, Jorge Arreaza se pronunció este jueves ante el organismo internacional y aseveró que Estados Unidos impone sanciones que ponen en riesgo la vida de los habitantes más pobres de Venezuela.

“Las medidas matan, generan sufrimiento y matan seres humanos en los países en los que son aplicados. Cada vez que se imponen medidas se genera un impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos, en especial en los más pobres”, aseguró en el 42° Periodo de Sesiones del CDH de la Organización de Naciones Unidas, con sede en Ginebra.

Destacó que no existen excepciones para la compra de alimentos y medicinas. “Es falso que haya excepciones para la compra de medicinas, alimentos, insumos. La banca internacional por temor a las sanciones de agosto, niegan el acceso y no puedes comprar ni elementos de lujo, ni medicinas, ni alimentos, ni tratamientos médicos, ni nada que pueda ayudar al pueblo venezolano”.

Arreaza, exaltó que Citgo fue robada por el gobierno de Estados Unidos. “Estas medidas incluyen congelación de activos, propiedad de la república. Citgo fue robada por los Estados Unidos, es una compañía que tiene un valor que supera los 12 mil millones de dólares, con esa cifra pudiéramos pagar 5 años de alimentos y medicinas para los venezolanos”, aseguró.

Al respecto, solicitó revisar si miembros del Consejo de Derechos Humanos pueden ser cómplices de estas medidas coercitivas unilaterales.“No debería haber miembros que impongan o faciliten la aplicación de medidas secundarias, ni tampoco gobiernos que no condenen o no se atrevan a condenar estas medidas. Porque entonces no estarían violando derechos humanos en sus territorios, pero estarían facilitando, promoviendo o violando derechos humanos en territorios de terceros países”.

Asimismo, destacó “a pesar de las sanciones el presidente Nicolás Maduro ha emprendido una política que ha llamado Plan de Atención a las Víctimas del Bloqueo y Guerra Económica y hemos ido a esas poblaciones para atender, uno a uno a los más vulnerables. Ayer Maduro entregó la vivienda 2 millones 800 mil. Cerca de 15 millones de venezolanos viven en nuevas casas en una población total de 30 millones”.

“En paralelo se ha trabajado con diversas agencias de la ONU presentes en nuestro país para implementar un plan que atienda la emergencia producida por estas medidas coercitivas”, dijo.

Además, informó que desde el Movimiento de Países No Alineados se promoverá en el seno de las Naciones Unidas una declaración “más que eso un tratado, donde se prohíba la violación de la carta de este organismo a través de medidas coercitivas unilaterales”.

