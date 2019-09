Aprobado acuerdo que ratifica legitimidad de la AN

Anaisa Rodríguez / 24 sep 2019.- La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo donde se condenó la persecución de los parlamentarios de la oposición por parte de los cuerpos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.

Durante el debate, el diputado Rafael Veloz, consideró que Maduro utiliza la administración de justicia para perseguir a los parlamentarios. “Solo en dictadura se discute si la AN tiene vigencia, esta AN es legítima porque fue electa por el pueblo”, exaltó.

El diputado Darío Vivas, Polo Patriótico aseveró que están en el Parlamento para respetar la constitución. “Recordamos que dentro de tres meses se vence el plazo y es la posibilidad de elegir otra AN”.

La diputada Delsa Solórzano, manifestó que desde que ganaron la AN lo que hacen los parlamentarios del Polo Patriótico es intentar destruirla, pero no han podido “y si hoy están aquí es porque no han podido y seguiremos haciendo la pelea y la defenderemos”.

Henry Ramos Allup, se dirigió al bloque parlamentario del Polo Patriótico y aclaró lo siguiente: “a usted, diputado Darío Vivas, se le olvidó que incurrió en el delito de hurto calificado porque se robó los equipos de ANTV, ojalá no los haya vendido y en su oportunidad será juzgado”.

Dicen que estamos en desacato, prosiguió Ramos Allup, “nos rueda que digan eso, porque quien lo afirma es ese bufete de Nicolás Maduro que se hace llamar TSJ”.

El diputado Omar Barboza concluyó el debate y saludó que los diputados del Psuv se incorporen a la AN “quienes argumentaron que estaba en desacato”.

Sin embargo, resaltó que estos parlamentarios inventaron un poder legislativo paralelo violando la Constitución, y que “la razón de fondo era para gobernar sin control”.

Etiquetas: Acuerdo ractificación AN | Asamblea Nacional | persecución de diputados