Andrés Mezgravis denunció que el Sebin allanó oficinas donde trabajaba

ND / 26 sep 2019 – El abogado en derecho internacional Andrés Mezgravis, denunció este jueves que efectivos del Sebin realizaron un allanamiento en las oficinas donde trabajaba en Caracas, y aseguró que no tiene nada que ocultar y que su búsqueda ratifica que el TIAR es la “ruta”.

“Cumplo con informar que las oficinas en las que yo trabajaba en Caracas fueron hoy objeto de un allanamiento por parte del #SEBIN. No tengo nada que ocultar. La información más peligrosa que tengo en contra del régimen la he publicado en las redes. El #TIAR ya no lo podrán detener. Sres del SEBIN: no estoy #Venezuela. Estoy en el exilio. Si desean conversar conmigo háganmelo saber por esta vía y con gusto los atenderé. Su búsqueda solo ratifica que el #TIAR es la ruta”, posteó Mezgravis en su cuenta Twitter.

Mientras que en una entrevista, agregó que “yo creo que en el régimen de estas sanciones hay que distinguir las que fueron acordadas por el órgano de consulta del TIAR que son sanciones o medidas acordadas por todos los vinculantes para los 18 miembros del TIAR, y por otro lado las sanciones que viene aplicando desde hace tiempo los EEUU, y ahora se suma otro cúmulo de medidas adoptadas, entonces yo creo que eso demuestra a la comunidad internacional sobretodo con esa medida del TIAR, ya hay una concertación en ir apretando estas sanciones. Funcionarios que tienen inmunidad diplomática, por ejemplo funcionarios reconocidos por Naciones Unidas, no han perdido su inmunidad, y esos funcionarios pueden seguir asistiendo a las Naciones Unidas”, detalló Mezgravis a TVVenezuela Noticias.

Por otra parte, el vicepresidente de la Comunidad Judía de Venezuela, Miguel Truzman, denunció vía Twitter que “el lunes 23/9 el SEBIN rondaba el hogar del prof Pablo Aure, hoy el SEBIN busca al prof Andrés Mezgravis quien se encuentra en el exilio, parece que al régimen no le gusta para nada la aplicación del TIAR y busca amedrentar a sus promotores, eso nos da más fuerza para seguir adelante!!!”.

