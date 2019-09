Analista Álvarez Loscher: Maduro busca tiempo, legitimidad y control

ND/ 16 sep 2019.- El abogado y analista Álvarez Loscher, indicó este lunes que con el acuerdo Mesa Nacional, el presidente Nicolás Maduro solo busca perpetrarse en el poder y evitar las sanciones económicas impuestas a su gobierno.

“El régimen con este nuevo diálogo proceso básicamente 3 cosas, tiempo, legitimidad y control. El tiempo porque estamos muy cerca del 17 al 24 de septiembre, donde tendrán lugar las reuniones correspondientes a las sesiones de las Naciones Unidas”, dijo en entrevista con Tv Venezuela.

Álvarez aseveró que Maduro busca mostrarse ante la comunidad internacional como un presidente democrático y no como un régimen dictatorial.

“Busca resaltar que los Estados Unidos está imponiendo sanciones económicas, y busca bañarse de legitimidad para que no le impongan más sanciones y levantar las que existen”, agregó.

Loscher explicó que las negociaciones en Barbados terminaron porque los delegados de Maduro no estaban dispuestos a ceder. “El mecanismo de Oslo era una solución que era barata para salir de la crisis política, porque se estaban dando algunos incentivos necesarios para lograr los objetivos”.

“Siempre en estos procesos es más fácil que las partes de común acuerdo busquen algunos puntos comunes y sacrificios. El régimen no había obtenido ninguna medida o paso adelante positivo con respectos a los intercambios y demostraron que no querían ceder, entonces Guaidó decide que no va a continuar el proceso”.

Etiquetas: Álvarez Loscher | Mesa Nacional | Nicolás Maduro