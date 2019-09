AN prepara designación de nuevos magistrados del TSJ, según dip. Rafael Veloz

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 5 sep 2019.- El diputado a la AN, Rafael Veloz, informó que desde el parlamento se está preparando la designación de nuevos magistrados del TSJ, pues dice que “con un poder judicial secuestrado” no se pueden ofrecer garantías.



“Con un poder secuestrado y pobre, no se pueden ofrecer garantías a los ciudadanos. Es indispensable entonces el control del poder judicial, por eso desde el Plan País se invita a las organizaciones y colegios de abogados para prepararnos y una vez cese la usurpación de Nicolás Maduro en la Presidencia de la República procurar los mecanismos necesarios para que nuestro pueblo tenga verdadero acceso a la justicia”, indicó Veloz.

Asimismo expresó que desde la AN “trabajamos en este proyecto e invitamos a todos los trabajadores del sector judicial a sumarse a la lucha por la mejor Venezuela, de paz, bienestar y progreso”.

Por su parte, el coordinador de Voluntad Popular, Cipriano Heredia, denunció la “opacidad en el sistema judicial” durante lo últimos 20 años. “En el tema de administración pública la transparencia es fundamental y nosotros debemos trabajar para recuperarla una vez el usurpador abandone el poder y los venezolanos puedan avanzar a la libertad y la democracia”, puntualizó Heredia

