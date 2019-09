AlNavío: Maduro no se siente seguro fuera ni dentro de Venezuela

ND / 13 sep 2019.- Nicolás Maduro no se siente seguro fuera de Venezuela, ni dentro tampoco, porque, según AlNavío, “ha tenido que lidiar con sus propios escándalos”, lo que deriva en su no asistencia a la Asamblea General de la ONU este año.



Nicolás Maduro nota cómo se cierra el cerco y ahora ha renunciado hasta a salir de Venezuela para ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se inicia la próxima semana. Será protagonista, pero por las innumerables denuncias de promoción de terrorismo y la alianza con las FARC y el ELN que expondrá el gobierno de Colombia.

“Yo fui el año pasado a Nueva York. Este año no voy a ir, este año me quedo con ustedes trabajando en Venezuela, bien seguro y bien tranquilo”, expresó ayer.

