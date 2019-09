Al Navío: Venezuela no aparece en planes de contingencia de la OPEP

ND / 16 sep 2019 – El consultor en materia de energía y exdirectivo de Pdvsa, Evanan Romero, aseveró este lunes que Nicolás Maduro no podrá embarcarse siquiera en la subida del crudo, y los voceros internacionales no hacen siquiera mención a Venezuela y su capacidad, ya que saben que no contarían con el “régimen” de Maduro y la desmantelada Pdvsa, reseñó Al Navío.

Países como Kuwait, Irán, Irak, Emiratos Árabes y Estados Unidos reaccionarían ante una eventual decisión de la OPEP de elevar el bombeo si la demanda global así lo requiere tras el ataque a la refinería en Arabia Saudí.

Venezuela está lejos de ser un soporte ante contingencias en la OPEP con la producción de crudo mundial. Su incapacidad para mantener el bombeo, mucho más para elevarlo, aleja a la caótica Pdvsa del epicentro del cartel. Y ahora, cuando la refinería Abqaiq, de Arabia Saudí, la más grande del mundo, fue objeto de un ataque que paralizó la mitad de la producción del primer exportador de la OPEP (5,7 millones de barriles diarios) y los precios del petróleo comienzan a reaccionar al alza, Venezuela luce como un cero a la izquierda.

El barril Brent subió 19,5% hasta llegar a 71,95 dólares y en cuanto al crudo de Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI) se elevó hasta 15,5%, llevando el barril a 63,34 dólares, según los datos más recientes de Reuters.

Y mientras Arabia Saudí afirma que tardará semanas en recuperar la producción que cortó de tajo el ataque que se adjudicaron rebeldes yemeníes, se plantea un posible escenario en la OPEP de recurrir a un incremento del bombeo, pero Venezuela no aparece en el horizonte de los voceros del cartel.

