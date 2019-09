El Aissami, sobre despido de Bolton: Ganó la verdad

Jesús A. Herrera S. / 10 sep 2019.- Tareck El Aissami consideró este martes que la destitución de John Bolton como asesor de seguridad nacional de EEUU es una “victoria” de la “verdad histórica”.



“El señor John Bolton es el que más ha mentido y más daño le ha hecho a nuestro pueblo. La verdad histórica venció a los demonios de la guerra. El futuro nos pertenece. Nosotros venceremos”, fue el mensaje de El Aissami respecto a la decisión del presidente estadounidense Donald Trump.

Más temprano, se conoció que el mandatario de EEUU despidió a John Bolton por no estar de acuerdo con muchas de las sugerencias que el funcionario le hizo.

“Anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estuve de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la Administración, y por lo tanto le pedí a John su renuncia, que me fue dada esta mañana. Le agradezco mucho a John por su servicio. La próxima semana nombraré a un nuevo Asesor de Seguridad Nacional”, anunció Trump en su cuenta de Twitter.

En tanto, El Aissami insistió en que “somos más los que apostamos a la paz. Venció la verdad”.

Cabe recordar que el vicepresidente de Economía es uno de los fugitivos más buscados en EEUU por presuntos vínculos con el narcotráfico y las autoridades de ese país han ofrecido hasta 10 millones de dólares como recompensa por cualquier información que facilite su captura.

Podría enfrentar al menos 30 años de prisión en Estados Unidos de ser hallado culpable.

El señor @AmbJohnBolton es el que más ha MENTIDO y más daño le ha hecho a nuestro pueblo. La VERDAD HISTÓRICA VENCIÓ a los demonios de la guerra!! El FUTURO nos pertenece!! Nosotros VENCEREMOS!! pic.twitter.com/3uRLHEaHUW — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) 10 de septiembre de 2019

Somos más los que apostamos a la PAZ!! VENCIÓ la VERDAD!! https://t.co/Hcz9MNpUEh — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) 10 de septiembre de 2019

Lea más: Despedido John Bolton

vaya al foro

Etiquetas: EEUU | John Bolton | Tareck El Aissami | Venezuela