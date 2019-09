Afirman que gobierno colombiano actuó con Los Rastrojos para ingreso de Guaidó

ND / 17 sep 2019 – El director de la fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, sostuvo este martes que existen vínculos entre el presidente (E) por la AN, Juan Guaidó, con altas autoridades colombianas y paramilitares colombianos.

“Nosotros somos una organización que conocemos bien todo lo que ocurre en la frontera, pues tenemos 30 años de estar trabajando con derechos humanos en nuestro departamento y en la frontera, y nuestros aliados nos han informado que la casa de alias Nardito fue asaltada por narco paramilitares de Los Rastrojos para asesinarlo, y como él no estaba ahí, asesinaron a 5 miembros de su familia. Estamos pidiendo al gobierno colombiano que nos diga cuál fue el nivel de participación en la entrada de Guaidó, quien desde la presidencia de Colombia organizó el operativo de ingreso ilegal del señor Guaidó a nuestro país, quien coordinó con el grupo paramilitar de Los Rastrojos para que facilitara el ingreso por esa trocha ilegal, eso es una zona que es una ruta de narcotráfico, en la cual Los Rastrojos la controlan centímetro a centímetro, y no es posible que Guaidó haya entrado a Colombia sin ningún apoyo de estos grupos paramilitares”, aseguró Cañizares a DW.

El director de la fundación Progresar agregó que “la cancillería colombiana nos ha dicho que ellos no tienen nada que ver por el operativo de ingreso del señor Guaidó a Colombia, igualmente el comandante del ejército de Colombia nos ha manifestado que ellos tampoco tienen nada que ver con el ingreso, no queda otra cosa que preguntar a la Presidencia de la República, quienes eran los que estaban coordinando todo el operativo desde el 23 de febrero aquí en Cúcuta. Los que aparecen en las fotos con Guaidó están presos, pero no producto de un operativo contra ellos, ellos se entregaron a las autoridades colombianas porque iban a ser asesinados por otro bando de interior de Los Rastrojos, este grupo está dividido, hay una guerra interna, y trataron de asesinarlos, ellos huyeron a Colombia, cruzaron la frontera y se entregaron a las autoridades colombianas”.

