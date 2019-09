AD: El régimen se equivoca si piensa que creará su propia oposición de laboratorio

ND / 19 sep 2019.- El partido Acción Democrática previo a sus declaraciones en la Plaza Chacao, emitió una serie de tuits en los que recomiendan a Nicolás Maduro no perder su tiempo en diálogos y negociaciones con grupos que, a juicio del partido, no representan a la oposición venezolana.

“Maduro, no sigas perdiendo el tiempo. El mundo ha dicho claramente que no apoyará mecanismos que no pasen por el reconocimiento de la Asamblea Nacional y la realización de elecciones libres y competitivas (…) El único poder legítimo y lecto por mayoría abrumadora en Venezuela es la Asamblea Nacional encabezada por el presidente Juan Guaidó”, expresó el partido blanco en Twitter.

Insistieron en el error de Maduro al intentar crear una oposición de laboratorio. “Venezuela y el mundo respaldan nuestra AN y al presidente Juan Guaidó en la lucha por el cambio democrático urgente. Venezuela no se come el cuento del falso diálogo. Exigimos elecciones libres y competitivas para superar la crisis política, social y humanitaria que afecta a nuestro pueblo”, sentenció.

Acción Democrática destacó que cada vez se está más cerca del cambio y que más países se suman a la lucha de Guaidó.

“El régimen está solo, hace un año no creíamos esto posible, nos toca seguir la presión”, precisó.

