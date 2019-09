Acuerdo es peor para el país, dice Gerardo Blyde

ND / 17 sep 2019 – El miembro del equipo que fue a dialogar en Barbados con el oficialismo, Gerardo Blyde, aseveró este martes que el régimen de Nicolás Maduro podría volver a cometer “el mismo error” de no tener legitimidad como pasó en las elecciones del 20 de mayo, ahora en la Asamblea Nacional con los “acuerdos” firmados ante factores minoritarios de la oposición.



“Lo que debo rescatar de República Dominicana es que no hubiésemos tenido 20 de mayo, si no hubiésemos ido a Dominicana, y si no se hubiese levantado la oposición, porque si la oposición hubiera firmado aquello, esas elecciones hubieran valido, pero como la oposición no firmó lo que quería el gobierno de Maduro que firmaran, se levantó, y le ha costado exilio a Julio Borges y a muchos de los negociadores, y persecución, entonces el 20 no fue reconocido por el mundo entero, y las consecuencias de eso las está pagando el gobierno hoy en día, su no reconocimiento, el reconocimiento de la Asamblea Nacional, el reconocimiento de Juan Guaidó, y parece que quieren repetir el error”, detalló Blyde al programa El Show de Bocaranda por TVVenezuela Noticias.

El también dirigente político agregó que “Chávez fue quien entregó el Esequibo por orden de Fidel Castro, y luego Maduro tampoco ha defendido al Esequibo, inventaron eso para atentar contra Guaidó tras las sanciones, y fue una excusa para no dialogar. La Fuerza Armada debe activarse en la protección del territorio venezolano. Ellos van a hacer mucho ruido, soltarán algunos presos políticos, pero esos logros son inútiles para solventar la crisis de Venezuela, los que están sentados en esa mesa no tienen capacidad para llegar a un acuerdo integral que produzca la salida para el cambio en Venezuela, eso es un plan “B” de Maduro para seguir en el poder. Maduro está creando un huracán pero que está afectando es al pueblo venezolano, y el país se puede poner peor. Más temprano que tarde va a haber una presión positiva, y habrá consecuencias, tengo la esperanza de que se negocie, porque hasta en las peores guerras se firman armenticios”.

Lea más: Gerardo Blyde: Esos acuerdos de ayer no sacarán a Venezuela de la crisis

#17Sep @GerardoBlyde, miembro de la delegación de negociación de @jguaido: Tengo que rescatar de República Dominicana que no hubiéramos tenido 20 de mayo si no acudíamos a Dominicana o si hubiésemos firmado aquello. #ElShowDeBocaranda por: https://t.co/ghvZP9UauZ pic.twitter.com/l2KvFZZzbD — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 17 de septiembre de 2019

vaya al foro

Etiquetas: AN | Gerardo Blyde | Mesa Nacional | Venezuela